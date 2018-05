Intr-o stire care face referire la raspunsul unei interpelari depuse in parlamentul Germaniei de Partidul Stangii se arata ca in 2009 a fost incheiat un acord privind producerea de submarine pentru flota Turciei. Potrivit paginii online a Tagesschau, compania Sisteme Navale ThyssenKrupp a inceput sa construiasca in 2015, 2016 si 2017 cate un submarin. Acestea sunt produse printr-un parteneriat turco-german, potrivit Hurriyet , citat de Rador.