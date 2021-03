Hurduzeu: Ursu, Mălăiescu, Peia, Velescu, Crina și Stuparu, suspendați din PSD! CARAȘ-SEVERIN – Masura pentru cei patru primari și doi consilieri județeni a fost luata pentru o perioada de un an de zile, in cadrul ședinței Comitetului Executiv Județean al PSD! Ședința CEX a PSD de la Caransebeș, supervizata de primvicepreședintele Sorin Grindeanu, a avut pe ordinea de zi mai multe probleme de abordat, prima dintre acestea fiind posibilele alegeri ce vor urma la Anina și Bocșa. „Ținand cont de rezultatele pe care le-am avut la locale in cele doua orașe, vreau sa ne organizam și sa caștigam cele doua primarii“, ne-a spus președintele PSD Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu. Un… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – In ultimele zile, in scolile din judet s-au imbolnavit 13 elevi și sase cadre didactice, iar alți cinci elevi au simptome! Ca urmare a hotararilor consiliilor de administratie transmise de unitatile de invatamant din judet si aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al Inspectoratului…

- CARAȘ-SEVERIN – Dupa o vacanta de o saptamana, cursurile se reiau luni, 8 februarie, cu noi masuri prevazute de un ordin comun al Ministerului Educatiei si al Ministerului Sanatatii. Inspectoratul Scolar Judetean Caras-Severin a transmis masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor de invatamant…

- Comemorarea deportarii germanilor din Banat in Uniunea Sovietica Satul Charlottenburg. Foto: Arhiva. Manifestarile comemorative dedicate celor 76 de ani de la deportarea etnicilor germani din Banatul de Munte în fosta Uniune Sovietica continua la Resita. Vineri, 29 iuanuarie,…

- CARAS-SEVERIN – Daca la nivelul judetului incidenta cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile este de 2,21, potrivit situatiei raportate de DSP Caras-Severin, avem sase localitati cu incidenta peste 3! Cu numai 8 cazuri, Ocna de Fier e pe primul loc, cu incidenta de 10,33, urmeaza Tarnova cu…

- RESITA – Aproximativ 70 de sindicalisti din Caras-Severin, afiliati Federatiei SANITAS din Romania, au pichetat marti Prefectura timp de o ora. Protestul a fost organizat la nivel national, intre orele 12.00 – 13.00, din cauza refuzului Guvernului de a respecta legea si de a acorda salariile cuvenite…

- CARAS-SEVERIN – Primele doze de vaccin anti-COVID-19, aproximativ 1.250, sunt asteptate poimaine in judetul nostru. Vaccinurile urmeaza sa fie transportate in Caras cu aceeasi masina cu care vor fi transportate si in judetul Hunedoara! Prefectul judetului, Cristian Gafu, a spus ca vaccinurile au ajuns…

- CARAS-SEVERIN – Primele doze de vaccin anti-COVID-19, aproximativ 1.250, sunt asteptate maine in judetul nostru. Vaccinurile urmeaza sa fie transportate in Caras cu aceeasi masina cu care vor fi transportate si in judetul Hunedoara! Prefectul judetului, Cristian Gafu, a spus ca vaccinurile au ajuns…

- CARAȘ-SEVERIN – Chiar in Ajun, Direcția de Sanatate Publica Caraș-Severin a raportat inca doua focare, la Reșița și la Oravița! In județ sunt 20 de focare active in prezent, joi fiind raportate inca doua, respectiv unul la Centrul de Dializa din Reșița, cu 5 cazuri, și altul la Centrul Nera din Oravița,…