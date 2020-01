Hurduzeu își continuă proiectele pentru județ! Candidează pentru încă un mandat CARAȘ-SEVERIN – Președintele și-a anunțat intenția la ședința organizației PSD Caransebeș, iar candidatura i-a fost votata chiar de catre colegii sai din PSD Caransebeș, organizație din care șeful județului face parte! Deși in ultima vreme s-a zvonit ca Silviu Hurduzeu va candida la Primaria Caransebeș sau ca nu are intenții ferme de a candida pentru un nou mandat, președintele Consiliului Județean a tranșat problema chiar in seara aceasta, cand le-a spus social-democraților caransebeșeni sa nu il includa in niciun sondaj privind Primaria Caransebeș. Hurduzeu a primit susținerea unanima a colegilor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

