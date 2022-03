Stiri pe aceeasi tema

- Devon Archer, un prieten apropiat și fost partener de afaceri al fiului președintelui Joe Biden, Hunter, a fost condamnat luni pentru fraudarea unui trib de nativi americani cu aproximativ 60 de milioane de dolari in obligațiuni. Devon Archer, a fost condamnat la un an și o zi intr-o inchisoare federala…

- ”In stadiul actual, sunt convins ca Vladimir Putin a luat decizia” de a ataca Ucraina, le-a spus președintele Joe Biden jurnaliștilor vineri, evocand rapoarte ale serviciilor americane de informații. Este pentru prima oara cand președintele american iși schimba discursul, dupa ce de saptamani de zile…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat vineri seara, 18 februarie, cu președintele american Joe Biden, dar și cu alți lideri NATO, intr-o teleconferința in format restrans, pe tema crizei din Ucraina și a posibilei invazii de catre Rusia. Iohannis a postat pe Twitter un scurt mesaj dupa conferința telefonica…

- In ultima saptamana, Macron a avut o serie frenetica de discuții telefonice cu aliații occidentali, cu Putin și cu liderul ucrainean.El va continua, marți, cu o vizita la Kiev. Potrivit analiștilor citați de presa internaționala, Macron pariaza mult capital politic pe o misiune care s-ar putea dovedi…

- Echipa editoriala a cotidianului The New York Times a actionat in judecata Departamentul de Stat american pentru a obtine acces la emailuri ale oficialilor Ambasadei Romaniei din SUA referitoare la activitati ale lui Hunter Biden, fiul presedintelui Josep

- Kremlinul a calificat miercuri drept „distructiva” ideea unor sanctiuni americane îndreptate personal împotriva presedintelui rus Vladimir Putin, mentionata cu o zi în urma de Joe Biden, în cazul unei invazii ruse în Ucraina. „Din punct de…

- Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciuca dupa anuntul presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in acest sens. “Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada…

- Sute de susținatori ai ex-Președintelui ucrainean, Petro Poroșenko, s-au adunat azi dimineața, la aeroportul „Juliani” din Kiev, unde la ora 09:07 a aterizat o aeronava la bordul careia se afla politicianul, care este anchetat în Ucraina pentru înalta tradare. Înainte…