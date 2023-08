Hunter Biden ar putea fi judecat Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a declarat miercuri, in fata unei instante, ca vrea sa isi recunoasca vinovatia pentru contraventiile fiscale, in cadrul unui acord cu procuratura care l-ar exonera de o acuzatie mai grava legata de arme, potrivit Agerpres. Se pare ca acordul nu a fost acceptat din cauza investigatiilor in curs in legatura cu presupuse incalcari ale legii privind inregistrarea agentilor straini. Procurorii sustin ca Hunter nu a platit impozite de peste 100.000 de dolari, datorate pentru venituri de peste 1,5 milioane de dolari obtinute in 2017 si 2018. Hunter… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

