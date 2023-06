Stiri pe aceeasi tema

- Hunter Biden a fost vizat inca din decembrie 2020 de o ancheta privind situația sa fiscala. Atunci, el a susținut ca și-a gestionat afacerile in mod legal și corect. Marți, 20 iunie, el a pledat vinovat, a anunțat procurorul David Weiss, in sarcina caruia se afla dosarul sau. Și-a recunoscut culpabilitatea…

- Curtea de Apel București a decis sa suspende pedeapsa aplicata lui Puiu Popoviciu in urma cu 7 ani și sa rejudece de la zero procesul, dupa ce a admis o cerere de revizuire formulata de omul de afaceri. Instanța „admite in principiu cererea de revizuire formulata de petentul-condamnat POPOVICIU GABRIEL…

- Gabriel Aurel „Puiu” Popoviciu, un afacerist controversat din Romania care in 2003 a fost inclus in „Top 300 Capital” și avea o avere estimata la cel puțin 100 de milioane de dolari americani, este implicat intr-un scandal de proporții cu Președintele Americii, Joe Biden! Se pare ca afaceristul roman…

- Presedintele SUA Joe Biden si premierul canadian Justin Trudeau au anuntat vineri un acord privind migratia pentru a impiedica solicitantii de azil sa treaca ilegal granita dintre SUA si Canada, scrie news.roStatele Unite si Canada lucreaza pentru „a aborda nivelurile istorice ale migratiei din emisfera…