- Fiul presedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a decis sa pledeze "nevinovat" in fata acuzatiilor de frauda fiscala, dupa ce judecatoarea care se ocupa de cazul sau a refuzat sa accepte acordul negociat initial cu procurorii, relateaza AFP si Reuters, citand

- Shakira, cantareata columbiana supranumita regina muzicii pop latino, este vizata de o noua ancheta privind o presupusa frauda fiscala savarsita in 2018, a anuntat joi un tribunal din Spania, potrivit Reuters. Aceasta nu ar fi achitat taxe de peste 14.5 milioane de euro in perioada 2012-2014.

- Antrenorul italian al echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, va fi judecat pentru frauda fiscala, dupa ce in 2014 nu a declarat veniturile din drepturi de imagine, a anuntat, miercuri, justitia spaniola. Ancelotti a "recunoscut" infractiunile, care au dus la o pierdere de venituri de 386.361 de euro…

- Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden si tinta recurenta a opozitiei republicane, si-a recunoscut vinovatia in doua procese federale care il vizeaza, a anuntat procurorul responsabil de caz, potrivit AFP.

- Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost de acord sa pledeze vinovat la doua acuzații privind neplata cu buna știința a impozitului pe venit, in cadrul unui acord cu Departamentul de Justiție, potrivit unor documente judiciare publicate marți, 20 iunie, informeaza Reuters și The New…

- Parchetul European anunta, marti, ca doua persoane si o firma au fost puse sub acuzare pentru frauda in legatura cu constructia unei pensiuni agroturistice in localitatea Colibita, judetul Bistrita. Cu documente care atestau lcururi nereale, cei banuiti ar fi fost obtinuti peste 180.000 de euro din…

- Disputa pe avere in celebra familie Agnelli. Seful Ferrari lupta in justitie cu mama saUn tribunal din Torino urmeaza sa se pronunte in urmatoarele saptamani asupra unei dispute legate de mostenire, care a starnit zazanie in randul familiei Agnelli, fondatoarea companiei auto Fiat si, fara indoiala,…