- Kelemen Hunor a vorbit despre propunerea PSD privind schimbarea ministerelor. Se pare ca momentan, UDMR nu este de acord cu așa ceva. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a spus, duminica dupa intanirea cu PSD și PNL din Coaliție ca nu accepta sa schimbe ministerele. “Noi am spus, trebuie sa respectam…

- Marcel Ciolacu propune UDMR-ului sa preia Ministerul Energiei si Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca Uniunea sa ramana la guvernare Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor sa continue colaborarea cu UDMR si va propune ca reprezentantii Uniunii sa preia Ministerul…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, cele mai multe detalii ale rotativei guvernamentale sunt deja batute in cuie. Ramane o singura necunoscuta, și anume soarta UDMR in viitorul guvern. Probabil acesta va fi și principalul subiect de discuții in acest weekend. Știm, de altfel, tot pe surse, ca social…

- Premierul Nicolae Ciuca ar urma sa iși depuna mandatul vineri, iar zilele urmatoare ar urma sa fie reluate și negocierile pentru noul cabinet. Ciuca ar urma sa poarte o discuție și cu președintele Iohannis, fiind presat de partid sa demisioneze. Nu se știe insa daca UDMR va mai face parte din viitorul…

- Dupa ce au fost, miercuri, la Cotroceni, unde au discutat cu președintele Iohannis, premierul Ciuca și liderul PSD, Marcel Ciolacu, viitorul prim-ministru, dupa rotativa, au avut, la sediul Guvernului, discuții cu liderii sindicatelor din Educație. La finalul acestei intrevederi de la Palatul Victoria,…

- Liderul PNL Sibiu, Raluca Turcan, a declarat joi seara, 18 mai, ca la negocierile pentru formarea viitorului guvern condus de Marcel Ciolacu se poate intampla orice, pentru ca și daca UDMR nu mai ramane in guvern, oricum exista majoritate parlamentara.„Si daca nu se respecta protocolul, asa cum a fost…

- PNL si PSD forteaza mana UDMR sa renunte la doua din cele trei ministere pe care le detine in Guvern. In negocierile pentru formarea noului cabinet, liberalii si social-democratii au trecut la pozitii de forta si le-au lasat maghiarilor optiunea de a guverna cu mai putine functii sau de a pleca. "Noi…

- Mesajul-ordin de ieri al președintelului Klaus Iohannis ca șefii partidelor din coaliție sa finalizeze negocierile pentru rotativa pana saptamana viitoare a produs șoc pe scena politica și deja luni va ziua marilor surprize. Iohannis: ”De cine si cum face coalitia sunt chestiuni care se negociaza intre…