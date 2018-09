"Eu, despre grațiere, mi-am spus punctul de vedere. De atunci nu s-a schimbat nimic. Din punctul nostru de vedere, nu s-a schimbat nimic. Cu grațierea am spus ca nu sunt de acord. Nu pot fi duse aceste discuții in acest moment in termeni raționali. Sunt prea multe sentimente in jurul acestui subiect. E pacat sa deschizi acest subiect in astfel de condiții. De protocoale ar trebui sa vorbim, dar intr-un alt context. Daca au influențat justiția, e o problema.

Au fost denunțate aceste protocoale, ceea ce inseamna ca nu au fost in regula. Din acest punct de vedere, iar nu pot sa spun nicio…