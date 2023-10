Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Arad, ca la alegerile de anul viitor Uniunea se asteapta sa isi pastreze numarul de primari, de parlamentari si are in plan sa revina la guvernare. Kelemen Hunor a spus ca pentru comunitatea maghiara anul 2024 „este un an cu o miza uriasa”. „Miza…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Arad, ca la alegerile de anul viitor Uniunea se asteapta sa isi pastreze numarul de primari, de parlamentari si are in plan sa revina la guvernare.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca Uniunea nu va semna motiunea de cenzura, daca Guvernul va tine cont de propunerile formatiunii privind masurile fiscale. Fara semnaturile de la UDMR este aproape imposibil ca restul partidelor din opoziție sa stranga sprijinul necesar pentru depunerea moțiunii…

- Kelemen Hunor este sceptic cu privire la listele comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor, deoarece nu așa „poți sa lupți impotriva AUR sau impotriva extremismului”. Liderul UDMR mai spune ca i-a trecut supararea dupa scoaterea UDMR de la guvernare și nu exclude o noua coaliție cu PSD și PNL. Președintele…

- Kelemen Hunor este sceptic cu privire la listele comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor, deoarece nu așa „poți sa lupți impotriva AUR sau impotriva extremismului”. Liderul UDMR mai spune ca i-a trecut supararea dupa scoaterea UDMR de la guvernare și nu exclude o noua coaliție cu PSD și PNL. Președintele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca, dupa ce va vedea textul asumarii Guvernului pe tema masurilor fiscale, Uniunea va decide daca semneaza sau nu motiunea de cenzura. El arata ca UDMR este interesata de ce se va intampla cu autoritatile locale, in mod deosebit, si cu deficitul bugetar.„Vedem…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca el nu crede in teoria formarii unui așa-numit „bloc democratic” format din PNL și PSD la alegerile de anul viitor, care sa lupte impotriva extremismului sau impotriva AUR. Totodata, fostul membru al coaliției de guvernare spune…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR i-a incredintat rolul de purtator de cuvant lui Csoma Botond, liderului grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor care a raspuns pozitiv la aceasta invitatie, anunta Uniunea miercuri. ”Experienta ultimilor patru ani arata ca rolul de purtator de cuvant…