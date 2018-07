Hungary's PM Orban says Union Centennial no festive moment for Romania's Hungarians

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, ca pentru maghiari Centenarul Marii Uniri nu reprezinta "un moment festiv". "Acum o suta de ani, Romania a intrat in epoca moderna. (...) Intelegem ca, din punctul lor de vedere, este un moment…

- We have witnessed a "remarkable boost" in our relation with France in the recent years, and Romania's strategic partnership with this country will be further strengthened, President Klaus Iohannis stated on Saturday, on the occasion of the reception of July 14, the National Day of France, in Bucharest.…

- Cris-Tim, unul dintre cei mai mari jucatori din piata de carne din Romania, isi publica procentele de carne pe ambalajele a peste 80 dintre produsele sale. Mai mult, producatorul mareste procentele de carne a 70% din produsele Cris-Tim, mizand pe...

- Legea privind falimentul persoanelor fizice a fost pentru prima data aplicata in Romania. Un barbat din Constanța a obținut statutul de insolvent și i s-a fixat un lichidator care sa coordoneze aplicarea unui plan de restructurare a datoriilor.

- Senate President and leader of the Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) Calin Popescu Tariceanu affirmed on Saturday, at the protest in Victoria Square that the ones responsible for "abuse" in the last ten years are Traian Basescu (former president of Romania, ed.n.) and Klaus Iohannis, together…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea și președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan au participat, ieri, la punerea in funcțiune a Stației de Repompare 5 Haret care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan. In prezent…