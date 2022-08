Hunedorean reţinut, după ce a omorât în bătaie un câine și i-a aruncat cadavrul pe copertina unei clădiri dintr-o staţie CFR Un barbat de 49 de ani din județul Hunedoara a fost reținut marți de polițiști dupa ce cu o zi inainte a omorat un caine de 6 saptamani lovindu-l de calea ferata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Un barbat de 49 de ani din comuna Banita, judetul Hunedoara, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a lovit un caine de sinele de cale ferata. In urma leziunilor, animalul a murit, iar cadavrul acestuia a fost aruncat pe copertina unei cladiri din statia CFR Merisor.

