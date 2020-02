Stiri pe aceeasi tema

- Mascota stațiunii montane Straja, ursul Baloo, implinește 20 de ani. Cei din munte ii pregatesc, la fel ca in fiecare an, o petrecere. Toți cei care se vor afla in stațiunea montana sunt așteptați sa participe la concursurile care vor avea loc. “Sambata, 15 februarie, va invitam la “Cupa Baloo”…

- Doar doua din cele 12 partii din statiunea Straja, in Valea Jiului, erau deschise vineri la pranz, din cauza cauza vantului care bate cu putere salvamontistii sfatuindu-i pe turisti sa nu paraseasca zona schiabila de pe partiile Constantinescu si Platoul Soarelui, sub nicio forma. "Vantul bate foarte…

- In data de 22.01.2020, politistii rutieri din cadrul mai multor subunitati de politie din Valea Jiului și cei ai Serviciului Rutier au desfașurat, pe raza municipiului Petroșani, o acțiune vizand depistarea și (eventuala) sancționare a pietonilor aflați in traversarea neregulamentara a strazii.…

- Tunurile pentru producerea zapezii artificiale funcționeaza la capacitate maxima The post IN STAȚIUNEA MONTANA STRAJA SE SCHIAZA PE INCA O PARTIE appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Peste 1.500 de turisti se afla vineri in statiunea Straja, din Valea Jiului, unde se poate schia pe patru partii pe care stratul de zapada masoara circa 25 de centimetri, majoritatea dintre ei petrecandu-si sarbatorile de iarna la cabanele din zona. "In Straja sunt intre 1.500 si 1.700 de turisti, atrasi…

- Aproximativ 1.500 de turisti sunt asteptati in perioada Craciunului in statiunea Straja, din Valea Jiului, unde se poate schia pe patru partii pregatite din timp pentru acest moment al anului, tunurile de zapada artificiala functionand la maxim pentru a asigura calitatea ceruta de iubitorii sporturilor…

- Sezonul de schi in statiunea Straja se va deschide pe 6 decembrie, de Mos Nicolae, iubitorii sporturilor de iarna avand la dispozitie partia Constantinescu, unde, in urma cu o saptamana, au fost pornite tunurile de zapada artificiala. Tunurile de zapada au fost pornite si pe partia Platoul…