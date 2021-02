Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre minerii care protesteaza in subteranul Minei Lupeni din Valea Jiului au anuntat, duminica seara, ca sunt dispusi sa intre in greva foamei, daca revendicarile lor nu vor fi solutionate prin negocieri intre liderii sindicali si administratia Complexului Energetic Hunedoara (CEH). O noua…

- Unii dintre minerii care protesteaza in subteranul Minei Lupeni din Valea Jiului au anuntat, duminica seara, ca sunt dispusi sa intre in greva foamei, in cazul in care revendicarile lor nu vor fi solutionate prin negocierile dintre liderii sindicali si administratia Complexului Energetic Hunedoara…

- Unii dintre minerii care protesteaza in subteranul Minei Lupeni din Valea Jiului au anuntat, duminica seara, ca sunt dispusi sa intre in greva foamei, in cazul in care revendicarile lor nu vor fi solutionate prin negocierile dintre liderii sindicali si administratia Complexului Energetic Hunedoara…

- La mina Lupeni, 64 de mineri se afla inca in subteran, in semn de protest. Mulți dintre ei au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce li s-a facut rau. La suprafața, colegii lor și rudele au revenit pentru a-și cere drepturile., noteaza G4Media.ro Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i…

- Aproximativ 80 de mineri de la exploatarea de carbune Lupeni au continuat, sambata dimineata, protestul declansat in subteran, in urma cu trei zile, din cauza ca nu si-au primit salariile la timp.Mai multi mineri de la exploatarea de huila Vulcan au venit la sediul Minei Lupeni, unde au ramas in sala…

- Aproximativ 120 de mineri de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, continuau, joi dimineata, protestul prin care au refuzat sa iasa din subteran, nemultumiti de intarzierea de aproape 10 zile cu care ar urma sa-si primeasca salariile, a anunțat presedintele executiv al Sindicatului „Muntele”,…

- Peste 100 de mineri de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, continuau, joi dimineata, protestul prin care au refuzat sa iasa din subteran, nemultumiti de intarzierea de aproape 10 zile cu care ar urma sa-si primeasca salariile, a declarat presedintele executiv al Sindicatului „Muntele”,…

- Sindicatele incep azi protestele, nemulțumite de discuțiile asupra salariului minim. Sindicalistii Cartel Alfa vor protesta, azi, de la ora 10.00, in fata Ministerului Muncii, nemultumiti de cresterea salariului minim cu doar 41 de lei net. Protestul are loc la doar cateva zile de la instalarea Guvernului…