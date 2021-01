Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanul Radu Turta a reușit sa atinga sambata, 23 ianuarie 2021, varful Ojos del Salado (6893 m), cel mai inalt vulcan din lume, ce face parte din lanțul muntos al Anzilor, la granița dintre Argentina și Chile. Din expediție au mai facut parte... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Stratul de zapada care s-a așternut in zonele mai inalte din Valea Jiului este unul consistent. Drumarii au surprins imagini de basm cu natura incarcata de zapada. Pe DN 66A, in zona casei de vanatoare Campușel zapada masoara cațiva zeci de centimetri. In fundal, pe imaginile surprinse de drumari…

- "Pe langa cazurile de reconstrucție de perete abdominal, pacienți veniți din toate colțurile țarii (Baia Mare, Hunedoara, Timișoara, Bacau, Iași, Constanța), au fost cazuri de urgențe chirurgicale: icter mecanic litiazic, operații laparoscopice pentru cancer de colon, hernii hiatale", spune dr Victor…

- De la ultima informare, au fost inregistrate 8.062 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, și 176 de decese (109 barbați și 67 femei). 1.275 de persoane sunt internate la ATI. Pana astazi, 4 decembrie, pe teritoriul…

- Pana in prezent 8.009 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Printre ultimele decese raportate se numara și un copil. In ultimele 24 de ore au fost raportate 130 de decese in randul pacienților cu coronavirus. Unul din decese a fost inregistrat la categoria de varsta 0-9 ani.…

- Cei care au locuit cel puțin 30 de ani intr-o zona puternic poluata pot ieși la pensie cu doi ani mai devreme. Noua lege a fost promulgata, joi, de președintele Klaus Iohannis. Conform actului normativ, „persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza…