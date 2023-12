Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din orașul sucevean Broșteni, a murit intr-un accident rutier care s-a produs miercuri, in comuna Borca din județul Neamț, decedatul fiind pasager in mașina condusa de un alt sucevean, baut la volan.Ceea ce face cazul ieșit din comun este ca cel care a murit facea ...

- Un biciclist din Sibiu a murit la spital, dupa ce a fost accidentat de catre un șofer neatent, care a deschis portiera mașinii fara sa se asigure. Victima se deplasa pe pista pentru biciclete in momentul accidentului, anunța Turnul Sfatului.

- Un șofer din Alba, implicat intr-un accident in Oraștie: A lovit un batran care traversa pe langa bicicleta, pe trecerea de pietoni Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident in Oraștie. Acesta a lovit un batran care traversa pe langa bicicleta, pe trecerea de pietoni. Potrivti IPJ Hunedoara,…

- Șoc intr-o comunitate din Romania! O eleva eminenta a murit dupa ce ar fi luat medicamente pentru hipertensiuneO eleva eminenta din orașul Tarnaveni, județul Mureș, s-a stins din viața, ieri, la spital, dupa ce mama ei a chemat ambulanța. Profesorii și colegii ei unt indurerați. Eliza Tușinean,…

- Un accident grav a avut loc miercuri pe autostrada A1 Sebeș-Deva, la kilometrul 341, in direcția catre Sebeș, in apropierea localitații Turdaș, județul Hunedoara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a furnizat informații cu privire la evenimentul tragic. Potrivit rapoartelor,…

- Un TIR s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Deva si Orastie, in judetul Hunedoara, dupa un accident rutier in care a fost implicata si o autoutilitara. Soferul autoutilitarei a fost ranit, fiind dus la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit news.ro. ”Pompierii Detasamentului Deva au intervenit…

