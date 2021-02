Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, marti, patru perchezitii la sediul Primariei Cilieni si la domiciliile unor functionari din institutie care si-ar fi insusit bani din sumele incasate de la cetateni, potrivit unor surse judiciare. Inspectoratul de Politie…

- Politistii din judetul Hunedoara au confiscat, in premiera, un cal care era chinuit de stapanii sai, animalul fiind lovit de acestia in timp ce se afla la pamant pentru ca nu mai putea trage o caruta cu fier vechi furat de la Preparatia de carbune Coroiesti, a informat luni Inspectoratul de Politie…

- O petrecere la care luau parte 65 de persoane, intr-un restaurant din localitatea Santuhalm, de langa Deva, a fost intrerupta dupa ce politistii din Deva si Simeria s-au autosesizat despre organizarea acestui eveniment privat, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara,…

- Un barbat de 41 de ani, din municipiul Hunedoara, este cercetat penal pentru violenta in familie, dupa ce si-a lovit tatal de 80 de ani, cu pumnii, in zona capului, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Politia a fost sesizata despre cele intamplate de catre sotia…

- Sapte barbati au fost retinuti pentru 24 de ore intr-un dosar de proxenetism, procurorii spunand ca prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de aproximativ 300.000 de euro, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Politistii de investigatii criminale din Prahova,…

- Mai multe persoane sunt cercetate sub aspectul comiterii infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice in urma conflictului in trafic ce a avut loc miercuri seara in municipiul Constanta, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean.…

- Un barbat care a adresat injurii membrilor unei sectii de votare din Deva, administratorul unui bar din municipiul Brad unde se vindea alcool si o persoana din Deva, care a continuat campania electorala in mediul online, au fost sanctionate duminica de politistii din judetul Hunedoara, amenzile fiind…

- Politistii de la Biroul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, joi, 24 de perchezitii in patru judete, in urma carora 11 persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri in baza mandatelor de aducere, intr-un dosar de delapidare si fals informatic, a informat Inspectoratul…