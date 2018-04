Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Hunedoara, barbatul in varsta de 64 de ani, din localitatea Uric, comuna Pui, era internat in sectia de Medicina Interna a Spitalului "Grigore Alexandrescu" din orasul Hunedoara. Sambata, barbatul s-a aruncat in gol de la etajul…

- Un barbat de 64 de ani, internat in spital, a decis sa-și puna capat zilelor! Pacientul s-a aruncat de la etajul cinci al spitalului municipal din Hunedoara. Barbatul era cunoscut ca avand probleme psihice. Astfel, fara sa spuna nimic omul a deschis geamul salonului si s-a aruncat in gol. In urma impactului…

- Un barbat de 64 de ani s-a aruncat de la etajul 5 al Spitalului Grigore Alexandrescu din Hunedoara. In urma impactului cu solul acesta a decedat. Politistii au deschis o ancheta. „Un barbat in varsta de 64 ani, din sat Uric, comuna Pui, in timp ce se afla internat la Spitatul Grigore Alexandrescu…

- Un barbat a murit iar patru pompieri au suferit leziuni minore intr un incendiu izbucnit sambata dupa amiaza la Trump Tower din New York din motive inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de agentia EFE, preluat de Agerpres. Seful pompierilor din oras, Daniel Nigro, le declarase anterior…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul noua al unui bloc de locuit din Capitala. Tragedia s-a produs aseara, in jurul orei 22:00, pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani.

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la etajul sase al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti. Victima avea 61 de ani si era internat in sectia de Cardiologie. El a picat de la o fereastra a grupului sanitar, unde ajunsese ajutat de un coleg de salon, noteaza...