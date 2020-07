Un barbat de 31 de ani a decedat marti, in localitatea Cristur, pe soseaua dintre Deva si Hunedoara, dupa ce remorca unei autoutilitare a lovit un stalp de electricitate, iar acesta s-a prabusit peste masina in care se afla victima. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, accidentul s-a produs la intersectia intre un drum judetean si unul comunal, dupa ce un barbat de 35 de ani, din judetul Alba, aflat la volanul autoutilitarei nu a adaptat viteza, a franat si a intrat in derapaj, lovind cu remorca un stalp de iluminat aflat pe partea dreapta a sensului sau de mers. In urma…