Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care traiesc in județul Neamț au intrat in alerta, dupa ce zimbrii și-au facut apariția pe strazi și in livezi. Animalele salbatice au ajuns prea aproape de locuințe, iar asta ii sperie foarte tare. Zimbrii care traiesc in libertate in Parcul Natural Vanatori Neamț, printr-un proiect important…

- Imaginile care surprind dezastrul lasat in urma de animalul salbatic au fost postate pe rețelele de socializare de un fost primar al localitații Meteș."Cam asta este opera ursului in cateva poze, iar el este bine mersi in continuare. Ba mai mult este un pericol in continuare pentru mine, dar poate fi…

- FOTO| MACEL intr-o comuna din Alba: Un urs omoara animalele oamenilor și le abandoneaza MACEL intr-o comuna din Alba: Un urs omoara animalele oamenilor și le abandoneaza Un urs a lasat in urma sa un dezastru de nedescris in comuna Meteș din județul Alba, in cursul ultimelor zile. Așa cum reiese și din…

- Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. La data de 02 octombrie celebram non violenta, animalele de ferma, gastronomie, mersul pe jos si vinul romanesc. Evenimentele zilei de 02 noiembrie 1409: Este atestata cea mai veche pisanie romaneasca,…

- Ruby, in varsta de 33 de ani, a scos la iveala un amanunt mai puțin știut din viața ei. Vedeta a maturisit care este cea mai mare dorința a ei. Vedeta a explicat recent, ca multe animaluțe ii ies in cale la spectacole, iar neglijența oamenilor fața de acestea, dar și de natura, o intristeaza.„Aici,…

- Trei turiști germani, campați cu cortul langa o padure din Curtea de Argeș, au primit in aceasta dimineața o vizita neașteptata a unui urs. Turiștii nu s-au pierdut cu firea și au apelat numarul unic de urgența 112, iar o patrula de jandarmerie s-a deplasat la fața locului. La sosirea patrulei, ursul…

- Animalele care traiesc in Parcul National „Defileul Jiului“, care se intinde pe raza judetelor Gorj si Hunedoara, au de suferit din cauza secetei. Deoarece izvoarele si paraiele din munti au secat, acestea coboara la raul Jiu sa se adape.

- Animalele salbatice, ursii, lupii, dar si sacalii, au produs pagube de peste 100.000 de lei pe raza judetelor Vrancea si Buzau, de la inceputul anului si pana in prezent, potrivit reprezentantilor Garzii Forestiere Focsani. ‘De la inceputul anului 2022 si pana in prezent, in judetul Vrancea, asupra…