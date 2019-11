Hunedoara: Testele de ardere cu cărbune indonezian de la termocentrala Mintia s-au încheiat cu succes, susţin sindicatele Testele de ardere cu carbune indonezian sarac in sulf efectuate vineri la termocentrala Mintia s-au incheiat cu succes si permit producatorului de energie electrica sa se incadreze in normele de mediu atat la emisiile din atmosfera, cat si la cantitatea de cenusa rezultata, daca se va folosi acest combustibil in viitor, sustin sindicatele de la acest agent economic. "Testul de ardere cu carbune sarac in sulf importat din Indonezia a fost o reusita. Din rezultatele obtinute a rezultat ca emisiile de sulf in atmosfera sunt la valori mai mici decat nivelul admis de normele de mediu europene. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

