- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca liberalizarea pietei la energie electrica si gaze naturale nu se va realiza de la 1 ianuarie 2020, ci va exista o perioada de tranzitie de 6 - 9 luni.El a amintit ca vineri are programata o intalnire cu reprezentantii partidelor care sprijina…

- In perioada 1.I-31.X.2019, resursele de energie primara au crescut cu 2,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,2%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.X.2019, au totalizat 29210,1 mii tone echivalent petrol1 (tep), in creștere…

- Termocentrala Mintia funcționeaza de jumatate de secol. Jumatate de secol in care a asigurat energie electrica țarii și 50 de ani in care a incalzit locuințele devenilor. Timp de aproape 40 de ani, Termocentrala Mintia, a treia ca putere instalata din țara, 1285 MW, a fost numita și Steaua…

- Termocentrala Mintia a trecut testul carbunelui indonezian. 60 de lei costa gigacaloria de carbune indonezian, cu circa 90 de lei mai ieftin decat carbunele din Valea Jiului. Carbunele indonezian, redus in concentrații de sulf, a trecut testul arderii. „Termocentrala Mintia conforma la condițiile…

- In perioada 1.I-30.IX.2019, resursele de energie primara au crescut cu 2,7%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,9%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IX.2019, au totalizat 26148,8 mii tone echivalent petrol1 (tep), in creștere…

- Resursele de energie primara au crescut cu 2,7% in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019 comparativ cu intervalul similar al anului trecut, in timp ce resursele de energie electrica au scazut cu 3,9%, potrivit datelor provizorii publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Principalele…

- Romania a importat in primele sapte luni ale anului 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit ultimului raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, aferent lunii iulie, scrie Agerpres. In aceeasi perioada, exporturile…

- Productia de energie a scazut in primele opt luni ale acestui an, o evolutie similara consemnand si exportul de energie electrica, iar consumul populatiei a urcat cu 20,5% potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In perioada ianuarie - august 2019, productia interna de…