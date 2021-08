Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pești au fost gasiți morți in raul Jiul de Vest, județul Hunedoara, in zona localitații Aninoasa. Mai multe persoane au sesizat intamplarea pe rețelele de socializare. O echipa de la Apele Romane s-au deplasat la fața locului și au prelevat probe de apa, pentru a stabili cu exactitate care este…

- RADIO ROMANIA ACTUALITATI: Autoritatile sanitar-veterinare atrag atenția ca in aceasta perioada cu temperaturi foarte ridicate sa fim atenți la ce produse alimentare cumparam. In județul Vaslui, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) sfatuiește populația sa consume alimente…

- O societate care exploata balast, fara autorizație, din apele Jiului a primit o amenda usturatoare din partea comisarilor Garzii de Mediu Hunedoara. 60.000 de lei este amenda primita, și, in plus, activitatea firmei a fost suspendata. Societatea nu avea autorizație de mediu pentru a exploata balastul…

- Pescadorul dat disparut luni in Marea Neagra dupa ce ar fi disparut in Marea Neagra in zona Gura Portitiei a fost descoperit duminica la o distanta de aproximativ 10 kilometri est de Chituc, la o adancime de 21 de metri. Autoritatile urmeaza sa afle cauze care au dus la scufundarea ambarcatiunii…

- Un cutremur de suprafata de 6,1 grade s-a produs, vineri in sud-vestul Chinei. Autoritațile anunța ca cel puțin o persoana a murit, iar zeci de oameni au fost raniți, potrivit ABC News. Mai multe cladiri au fost avariate, iar peste 20.000 de persoane au fost evacuate. Seismul a avut loc la ora locala…