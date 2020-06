Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, la ora 10.45, la mina Livezeni din Valea Jiului a avut loc un accident de munca in urma caruia 15 mineri au fost intoxicați cu fum și transportați ulterior la Spitalul de Urgența Petroșani. Prefectul județului Hunedoara, Vasilica Poteca, s-a deplasat de urgența la Petroșani…

- Incident la Mina Livezeni! Mai multi mineri sunt intoxicati cu fum si gaze toxice. La nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie, a transmis ISU Hunedoara. La fata locului au ajuns de urgenta o autospeciala pentru transport victime multiple, 5 ambulante SMURD și 3 ambulante ale Serviciului…

- Informații de ultima ora din Deva. Echipa militara numita la conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Deva si-a incheiat misiunea. Astfel, din aceasta dimineața a fost numita o noua conducere interimara care isi va exercita atributiunile pana in data de 15 mai, cand va inceta starea de urgenta,…

- Pastorul Daniel Grigoriciuc a vazut moartea cu ochii. Barbatul, care este directorul postului de radio Vocea Evangheliei Suceava, s-a infectat cu COVID-19 si este internat de o luna de zile in Spitalul de Boli Infectioase Iasi. El a stat in coma indusa, fiind intubat.

- In județul Hunedoara, astazi 02.04.2020, sunt luate in evidenta 173 persoane carantinate si 3044 persoane aflate in izolare. Potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica, in județ au fost confirmate pozitiv, de la inceputul monitorizarii, 100 de persoane. In intervalul 01…