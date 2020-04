Hunedoara: Sindicatul de la termocentrala Mintia atenţionează asupra pericolului opririi instalaţiilor în următoarea perioadă Sindicatul Solidaritatea Hunedoara de la termocentrala Mintia a atras atentia, miercuri, asupra pericolului de oprire a instalatiilor din cauza ca pe stocuri se afla doar un carbune de o calitate foarte slaba, iar aprovizionarea cu huila din Valea Jiului nu va mai fi posibila in perioada 23-29 aprilie, deoarece trenurile nu vor putea circula pe un tronson de cale ferata pe care vor fi efectuate lucrari de modernizare. "Sindicatul Solidaritatea Hunedoara aduce la cunostinta opiniei publice si a locuitorilor municipiului Deva existenta riscului de oprire a termocentralei Mintia in perioada urmatoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

