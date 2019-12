Stiri pe aceeasi tema

- Tunurile de zapada au fost pornite pe mai multe partii din Harghita, dupa ce temperaturile au scazut destul de mult, administratorii si autoritatile locale sperand ca sezonul de schi va incepe curand, cel mai tarziu in preajma sarbatorilor.In statiunea Baile Harghita au fost pornite 18 tunuri…

- Tunurile de zapada au fost pornite pe mai multe partii din Harghita, dupa ce temperaturile au scazut destul de mult, administratorii si autoritatile locale sperand ca sezonul de schi va incepe curand, cel mai tarziu in preajma sarbatorilor. In statiunea Baile Harghita au fost pornite 18 tunuri de zapada,…

- Ziarul Unirea VIDEO| A venit Iarna in Țara Moților: Peisaj de vis in stațiunea Arieșeni la incepul lunii sarbatorilor de iarna A venit Iarna in Țara Moților: Peisaj de vis in stațiunea Arieșeni la incepul lunii sarbatorilor de iarna Magie alba, la Arieșeni! Zapada, poveste, oameni calzi și primitori,…

- Autoritațile din Azuga au pus in funcțiune tunurile de produs zapada artificiala, astfel incat in weekend partiile de incepatori sa fie deschise, relateaza Hotnews. Instructorii de schi spun ca e pentru prima data cand partiile vor fi deschise atat de devreme.Primarul stațiunii Azuga, Ciprian Barbu,…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas Bai si patinoarul artificial in aer liber din centrul municipiului Sfantu Gheorghe ar putea fi puse in functiune la sfarsitul acestei saptamani, daca vremea va permite, a declarat conducerea Sepsi Rekreativ, care administreaza bazele sportive si de agrement…

- O patura subțire de omat se așterne peste zonele inalte ale județului Hunedoara. Parangul, Straja, Pasul Valcan și Parcul Național Retezat au fost acoperite de zapada. La munte, temperaturile au scazut sub limita inghețului, ceea ce a dus la transformarea ploii in zapada. Imaginile…

- Stațiunea montana Straja a fost acoperita cu un strat subțire de zapada. Temperaturile scazute care s-au inregistrat in sudul județului Hunedoara au dus la transformarea ploii in zapada. In Straja este pentru prima data in acest sezon cand stațiunea montana este acoperita cu un strat subțire…

- Prima zapada in Munții Sebeșuluji a fost surprinsa de una dintre camerele de supraveghere ale Domeniului Schiabil Șureanu, cea de la Apres Ski Raluca. Duminica spre luni a nins timid și un strat foarte subțire de zapada este vizibil in zona Varful lui Patru, Aușel și Șureanu, mai vizibil pe golurile…