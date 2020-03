Hunedoara: Şase persoane implicate în furtul a 1.400 de arbori dintr-o pădure situată în zona Brad Sase persoane, intre care si un padurar, au fost retinute sau arestate la domiciliu dupa ce au fost implicate in furtul a circa 1.400 de arbori pe care i-au taiat dintr-o padure situata in zona municipiului Brad, lemnul rezultat fiind folosit apoi in gospodariile proprii sau vandut in comunele invecinate, a informat miercuri IPJ Hunedoara.



Cercetarile au ca obiect savarsirea infractiunilor de taiere fara drept de arbori si furt de arbori, complicitate la aceste fapte, gestiune frauduloasa, amenintare, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si falsificarea de instrumente oficiale.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

