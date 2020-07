Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, cu varstele cuprinse intre 20 si 52 de ani, sunt cercetate de politistii din municipiul Vulcan dupa ce au fost prinse ca au furat, intr-o singura zi, 5.000 de kilograme de fier vechi de la Mina Paroseni, din Valea Jiului, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara,…

- Polițiștii vulcaneni au reușit sa prinda șapte persoane care transportau cu doua utilitare 5000 de kilograme de fier vechi care s-au dovedit a fi sustrase din incinta minei Paroșeni. „In data de 21.07.2020, in jurul orei 17:30, politistii Biroului de Ordine Publica Vulcan au identificat in…

- Politistii efectueaza, joi, perchezitii la persoane suspecte de evaziune fiscala in domeniul materialelor reciclabile, in cadrul mai multor dosare cu un prejudiciu total estimat la peste 10 milioane de lei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La aceasta ora, politistii Serviciului…

- Aproximativ 400 de gospodarii din localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa au fost afectate vineri de inundatiile cauzate de viiturile formate pe raul Jiu si pe afluentii acestuia, 282 de persoane fiind evacuate din calea apelor, fara sa fie consemnate victime omenesti, se arata intr-o informare…

- Un tanar șofer din Vulcan a fost depistat de polițiștii aflați in misiune, transportand cu autoturismul materiale fieroase sustrase din incinta Minei Paroșeni. „In data de 15.06.2020, in jurul orei 19:30, politistii aflati in misiune de patrulare au observat, pe o strada din municipiul Vulcan…

- In data de 10.06.2020, politistii au derulat o serie de activitați de control in trafic, pe raza orasului Aninoasa, context in care au depistat un barbat de 31 de ani, din municipiul Vulcan, care conducea pe DN66A, pe sensul de deplasare Vulcan-Petroșani, o autoutilitara incarcata cu deșeuri de fier…

- Cinci barbați angajați la o firma de gaze au furat piese din rețeaua de transport și le-au vandut la fier vechi. Acum sunt cercetați pentru furt calificat, scrie Agerpres.Cinci barbati, angajati ai unei societati comerciale, sunt cercetati pentru furt, dupa ce au sustras de la un punct de lucru piese…