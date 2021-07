Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute salvatorii montani voluntari și aspiranți ai SPJ Salvamont Maramureș, formația Borșa au verificat, reabilitat și remarcat acolo unde era cazul o frumoasa zona turistica extrem de aglomerata in toata perioada anului. Este vorba de 2 trasee turistice din Munții Maramureșului.…

- Doua trasee turistice din masivul Ceahlau au fost inchise din cauza viiturilor produse in urma cu cateva zile. Salvamontiștii atenționeaza turișii ca, din cauza drumurilor forestiere impracticabile, timpul de raspuns in cazul interventiilor ar putea fi și de trei ori mai mare. “Zona cea mai afectata…

- O acțiune de marcare și amplasare de stalpi va avea loc in Retezat, pe Creasta Principala. Acțiunea marca Serviciul De Voluntariat Montan și Salvamont Hunedoara va avea loc in perioada 31 iulie – 1 august, iar toți voluntarii care vor sa dea o mana de ajutor sunt bineveniți. „Vom amplasa stalpi…

- Urmare a fenomenelor meteo periculoase, in N-V județului Alba, preponderent zona Abrud s-au format torenti si viituri. Au fost primit mai multe apeluri prin 112 prin care s-a semnalat ca sunt mai multe gospodarii/case inundate sau autoturisme surprinse. Pana in acest moment nu sunt informații despre…

- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava efectueaza, in județul Suceava, 10 percheziții domiciliare și pune in executare 5 mandate de aducere, intr-un dosar penal privind infracțiuni de contrabanda cu țigarete.Acțiunea se inscrie in ...

- Cadavrele au fost abandonate pe marginea unei rape, in saci de plastic. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de uciderea cu intenție, fara drept, a animalelor.„Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat cu privire la faptul ca la data de…

- Necunoașterea legii nu justifica sub nicio forma incalcarea acesteia. Avand in vedere faptul ca utilizarea vehiculelor precum motociclete enduro sau ATV-uri se practica inclusiv pe trasee montane și/sau pe fondul forestier, Poliția face urmatoarele precizari: 1.) Legea nr. 46 din 2008 (Codul Silvic),…

- Salvamontiștii din Prahova intervin, sambata dupa amiaza, pentru recuperarea a șapte turiști blocați pe un traseu din Masivul Bucegi, informeaza News.ro . Acțiunea este dificila, deoarece pe munte este depus un strat de zapada. Conform Salvamont, turiștii au ramas blocați pe Valea Jepii Mici din Bucegi,…