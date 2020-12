Hunedoara: Salvamontiştii le solicită turiştilor să renunţe la traseele de creastă, din cauza riscului de accidente crescut Salvamontistii din judetul Hunedoara le solicita turistilor care merg la munte sa renunte, cel putin in acest sfarsit de saptamana, la drumetiile pe traseele situate in zonele inalte, de creasta, din cauza faptului ca ninsoarea cazuta in ultimele zile nu a apucat sa se fixeze de sol, iar riscul de accidente este foarte ridicat.



"Recomandarea noastra este ca turistii sa nu se aventureze in zona de creasta pentru ca zapada este destul de abundenta, nu este fixata pe sol. Este o zapada grea, nu se vede pe unde calci si, cu siguranta, vor fi probleme. Ii rugam sa ramana in preajma cabanelor…

Sursa articol: agerpres.ro

