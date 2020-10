Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca, pentru a-si continua activitatea si proiectele, i-au lipsit doar 30 de mii de voturi si da asigurari ca isi va continua lupta pentru binele orasului in Parlament, unde nu va chiuli, asa cum a facut deputatul de Bucuresti ajuns…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, chiar daca a promis ca va reporni apa calda de indata ce va ajunge la Primaria Capitalei, a avut o intalnire cu administratorul special al ELCEN, iar concluzia a fost ca problema privind caldura și apa calda este una extrem de complicata.Citește și:…

- Furnizarea apei calde pentru abonații Colterm a fost intrerupta timp de mai multe ore, In urma unei avarii aparute la sistemul de termoficare. Anunțul a fost facut in jurul orei 13.00, furnizarea apei calde fiind intrerupta pentru toți abonații timp de aproximativ doua ore, pana la identificarea zonei…

- Jocurile Olimpice, amanate un an din cauza coronavirusului, trebuie sa aiba loc anul viitor "prin orice mijloace", a declarat miercuri guvernatoarea orasului Tokyo, Yuriko Koike, adoptand o pozitie similara cu cea a altor responsabili favorabili desfasurarii JO in ciuda pandemiei, transmite AFP.…

- Complexul Energetic Oltenia a reluat in aceasta dimineața furnizarea apei calde in Craiova. Furnizarea apei calde a fost sistata la inceputul acestei saptamani pentru efectuarea reviziei anuale. Deși SE Craiova II preconiza ca reluarea furnizarii apei calde se va face in seara zilei de 29.08.2020, distribuția…

- Mittens a devenit atracția orașului. Este o pisica dornica de libertate, care poate fi intalnita in cafenele, biblioteci, universitati, magazine, curți, dar si in alte locuri publice. Anul acesta a primit cheia orasului Wellington.

- Protestul energeticienilor de la termocentrala Mintia a fost suspendat, marti, dupa mai multe ore de discutii intre reprezentantii sindicatelor, cei ai administratiei si conducerea Prefecturii Hunedoara, urmand ca problemele salariatilor sa fie prezentate la Guvern in cadrul unei intalniri care va fi…

- Peste 140 de salariati ai termocentralei Mintia au declansat marti dimineata un protest spontan si au refuzat sa intre la lucru, solicitand un program de salvare a producatorului de energie electrica, dar si plata unor drepturi banesti ce sunt intarziate de cinci luni. "Schimbul de dimineata a ramas…