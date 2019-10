Hunedoara: Protestul minerilor de la Paroşeni şi Uricani continuă, în aşteptarea unei soluţii privind disponibilizările Protestul minerilor de la Paroseni si Uricani, exploatari de carbune care se vor inchide de la inceputul anului viitor, continua luni dupa-amiaza, in subteranul celor doua mine fiind autoblocati aproximativ 100 de oameni. Acestia cer o solutie in ceea ce priveste acordarea veniturilor de completare la disponibilizare, pentru cei care mai au putin pana la pensie, si angajarea in cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) pentru minerii care nu indeplinesc conditiile de pensionare. In acest context, protestatarii solicita prelungirea Ordonantei 36, care prevedea plata unor sume compensatorii in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

