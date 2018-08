Aproximativ o suta de angajati ai termocentralei Mintia au declansat luni dimineata un protest spontan, in curtea intreprinderii, nemultumiti de informatiile potrivit carora producatorul de energie ar urma sa functioneze, in viitor, doar cu un grup energetic, care va folosi numai gaz metan. La protest iau parte angajati ai sectoarelor de intretinere si reparatii care au lucrat in schimbul de noapte si o parte dintre cei care au venit la lucru in cursul diminetii, liderul sindical mentionand ca restul salariatilor nu pot lasa instalatiile nesupravegheate. "Avem informatii ca la termocentrala Mintia…