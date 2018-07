Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a trimis inapoi Parchetului un dosar in care primarul din Mogosesti si fiul sau sunt acuzati de conflict de interese. Stefan (68 de ani) si Daniel Maftei (38 de ani) au recunoscut faptele si au fost de acord sa primeasca cate un an de inchisoare cu amanarea pedepsei, insa judecatorii…

- Ludovic Orban a fost audiat, marti, la DIICOT. Procurorii l-au citat pe liderul PNL pentru a da declaratii in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila, pe care o acuza de inalta tradare din cauza intentie mutarii ambasadei Romaniei din Israel. Citeste mai mult pe…

- Procurorii DIICOT a inceput urmarirea penala in rem (pentru fapta-n.r.), in dosarul deschis dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere penala impotriva premierului Vioirca Dancila in legatura cu mutarea ambasadei din Israel.

- Explozia a avut loc la orele dimineții, in cartierul clujean Manaștur. Angajatul ISU abia ieșise din tura. O cutie suspecta aflata langa masina sa a explodat. Pompierul de la ISU Cluj a suferit rani in zona feței și a mainilor și a fost dus de urgența la spital. El a fost internat la Unitatea de…

- Procurorii au stabilit, in cazul cutiei care a explodat la Cluj, ca a fost vorba de un dispozitiv artizanal si au deschis un dosar pentru tentativa de omor. "Din investigatiile efectuate la fata locului rezulta ca este vorba despre un dispozitiv artizanal explozibil, de mica intensitate.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului ȘERBAN CORNEL, administrator in fapt al unei societați comerciale, pentru comiterea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente…

- Se lupta cu flacarile, apa sau recupereaza din subteran victimele accidentelor miniere. Este vorba de salvatorii mineri din Valea Jiului, care au ajuns in situația de a amenința cu demisia daca munca lor nu este rasplatita. 11 salvatori minieri de la Mina Lupeni stau cu demisiile pe masa, dupa ce…