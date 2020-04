Pretul energiei electrice produsa si vanduta de Complexul Energetic Hunedoara (CEH) este in scadere si a ajuns, saptamana trecuta, la un minim istoric de 32 de lei/MWh, in conditiile in care companiile mari consumatoare si-au redus sau incetat activitatea pe fondul pandemiei de COVID-19. In contextul actual, CEH a fost nevoit sa vanda energie electrica si la un pret mai mic de 10 ori fata de cel de productie, tendinta de scadere accelerata manifestandu-se in ultima luna de zile, a declarat marti, pentru AGERPRES, administratorul special al CEH, Cristian Rosu. Acesta a mentionat ca luni, 13 aprilie,…