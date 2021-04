Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele trei zile pompierii hunedoreni au actionat pentru stingerea a 12 incendii de vegetatie uscata. Este vorba despre arderi care s-au dezvoltat pe aproximativ 10 hectare de teren in zona localitatilor Racastie, Ilia, Rachitova, Blajeni, Rausor, Valea Seaca, Cabesti, Silvasu de Jos,…

- Municipalitatea din Orastie contesta in instanta de contencios-administrativ decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara prin care a fost instituita starea de carantina pe raza localitatii, instanta urmand sa fixeze un termen de judecata pentru aceasta cauza, a anuntat…

- Dupa nici doua luni de la numire, Cițu da cu pumnul in masa. “Deciziile le ia premierul, trebuie sa urmareasca deciziile mele”, zice el, cu trimitere mai degraba la Orban și liberali, decat la colegii de coaliție. “Foarte bine ma ințeleg cu Vlad Voiculescu. Nu lui i-am zis ca nu știe sa citeasca un…

- Copilul de 13 ani pe care un barbat l-a trântit de pamânt într-un parc de joaca din municipiul Hunedoara, duminica dupa-amiaza, 7 februarie, a suferit o fractura la cap, cu pierdere de constienta, conform tomografiei si investigatiilor efectuate…

- Copilul de 13 ani pe care un barbat l-a trantit de pamant intr-un parculet din municipiul Hunedoara, duminica dupa-amiaza, a suferit o fractura la cap, cu pierdere de constienta, conform tomografiei si investigatiilor efectuate de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva, relateaza Agerpres.…

- Copilul de 13 ani pe care un barbat l-a trantit de pamant intr-un parculet din municipiul Hunedoara, duminica dupa-amiaza, a suferit o fractura la cap, cu pierdere de constienta, conform tomografiei si investigatiilor efectuate de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva. "Copilul are o…

- CSO Cugir deschide maine, 29 ianuarie 2021, seria jocurilor de verificare invernale, cu o partida in deplasare, impotriva altei divizionare terțe, CSM Deva (locul al 6-lea in Seria a 7-a), pe terenul sintetic inaugurat recent in municipiul din județul vecin. Dupa acest prim amical al anului, formația…