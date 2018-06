Hunedoara: Poliţiştii de la Rutieră vor folosi şi un aparat radar tip "pistol" Politia Rutiera din judetul Hunedoara a primit si va folosi in misiunile viitoare de pe drumurile publice un radar tip "pistol", denumit stiintific "cinemometru laser", cu care politistii se vor deplasa in diverse locuri pentru a-i depista si inregistra, chiar si de la 1.200 de metri distanta, pe soferii care depasesc viteza legala pe drumurile publice. "Aparatul stocheaza, pe cardul de memorie, inregistrari video ce pot cuprinde marca masinii, numarul de inmatriculare, dar si trasaturile faciale ale conducatorului auto, actionand pe o raza de aproximativ 1.200 de metri", a declarat vineri purtatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, politistii rutieri hunedoreni au fost dotati cu un cinemometru laser (aparat radar tip „pistol”), pentru detectarea vitezei de deplasare a autovehiculelor. Aparatul stocheaza, pe cardul de memorie, inregistrari video ce pot cuprinde marca mașinii, numarul de inmatriculare, dar si trasaturile…

- Recent, politistii rutieri hunedoreni au fost dotati cu un cinemometru laser (aparat radar tip „pistol”), pentru detectarea vitezei de deplasare a autovehiculelor. Aparatul stocheaza, pe cardul de memorie, inregistrari video ce pot cuprinde marca mașinii, numarul de inmatriculare, dar si trasaturile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a fost dotat cu aparat radar tip „pistol” pentru detectarea vitezei de deplasare a autovehiculelor. Aparatul stocheaza pe cadrul de memorie inregistrarile video, ce pot cuprinde marca mașinii, placuța de inmatriculare și chiar trasaturile faciale ale conducatorului…

- Politistii rutieri au in dotare de cateva zile un al treilea radar pistol, aparatul fiind achizitionat de Primaria municipiului Falticeni. Radarul pistol a costat 74.000 de lei, cu toate omologarile si autorizarile necesare. Radarul a fost achizitionat prin licitatie in sistemul electronic ...

- Peste 1 000 de sanctiuni contraventionale, cele mai multe pentru conducere cu viteza excesiva, au fost aplicate de politistii rutieri in cadrul actiunilor desfasurate in ultimele zile pe drumurile publice din judet. Politistii au retinut 81 de permise de conducere, au retras 24 de certificate de inmatriculare…

- In data de 09.04.2018, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Romos, cu privire la faptul ca a constatat i-a fost sustras autoturismul. Tanarul le-a declarat polițiștilor ca a parcat autoturismul respectiv in data de 08.04.2018, in jurul orei 20:00,…

- Politistii reamintesc soferilor ca risca sa isi piarda libertatea atunci cand urca la volanul autoturismelor dupa ce au consumat bauturi alcoolice, cand conduc autovehicule chiar daca nu detin permise de conducere sau comit orice alta infractiune rutiera. Ieri, 03 aprilie, politistii din Ulmeni au pus…

- Politistii rutieri cerceteaza trei persoane care au condus ieri autovehicule pe drumurile publice desi nu detin permise de conducere. Una dintre ele a fost implicata in producerea unui accident de circulatie pe raza municipiului Baia Mare. Ieri, 12 martie, un tanar de 18 ani din Baia Mare s-a prezentat…