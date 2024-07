Stiri pe aceeasi tema

- Subiectele la matematica de la Evaluarea Naționala 2024 au fost transmise in spațiul public in timpul probei de la un centru de evaluare din municipiul Targu Jiu. Politistii din Gorj au deschis in acest caz un dosar de cercetare penala, transmite News.ro.„Astazi, 27 iunie 2024, politisti din cadrul…

- Astfel, potrivit sursei citate, Poliția a deschis dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de neglijența în serviciu, continuând cercetarile pentru stabilirea tuturor împrejurarilor în care s-a produs decesul barbatului de 59 ani.

- Politiștii doljeni au deschis dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile mortii unui copil, care a decedat in seara de 1 iunie. Baiatul, in varsta de 13 ani, a murit inecat, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Trupul baiatului a fost gasit,…

- La data de 1 iunie a.c.,in jurul orei 13:31, polițiștii orașului Bragadiru au fost sesizați prin apel 112, de catre o femeie, (jurnalist la un post de televiziune), cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada Griviței, din orașul Bragadiru, un barbat, dintr-un grup de trei persoane, a aruncat…

- Cum s-a intamplat totulConform informațiilor obținute de la Poliția municipiului Mangalia-Biroul Siguranța Rutiera Mangalia, marți seara au primit un apel la numarul de urgența 112 in care era semnalata circulația imprudenta a unui autoturism prin oraș. La fața locului, polițiștii au identificat vehiculul…

- O sala de jocuri din localitatea giurgiuveana Cosoba s-a facut scrum, duminica noapte. Sala era inchisa de o saptamana si in incinta nu era nicio persoana. Politia a deschis dosar penal care vizeaza comiterea infractiunii de distrugere din culpa. Incendiul a fost anuntat la data de 22 aprilie, la ora…