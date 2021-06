Stiri pe aceeasi tema

- Over 300 motorcyclists from all over the country, Europe and South Africa, took part on Wednesday in the official start of the Hard Enduro - EnduroPanorama 2021 competition, the contest being scheduled to take place until June 12 on routes from Tinutul Padurenilor, Hunedoara County. "This…

- Elon Musk (49 de ani), CEO-ul Tesla, vrea sa se extinda și va ajunge și pe piața auto din Rusia. Acolo unde antreprenorul din Africa de Sud vrea sa deschisa o fabrica. Compania sa deține deja linii de producție in Statele Unite ale Americii (SUA) și China, este aproape de a deschide una și in […]

- BUCURESTI, 6 mai – Sputnik. In timp ce NASA se pregatește sa lanseze in iulie un dispozitiv prin care va incerca sa schimbe orbita unui asteroid nepericulos, un grup de experți din agențiile spațiale americana și europeana au participat, la sfarșitul lunii aprilie, la un exercițiu desfasurat timp…

- Start la inscrierile pentru bugetul participativ al CJ Timiș. Comunitatea poate depune online proiecte in perioada 5 - 25 mai, in mai multe domenii de interes. Consiliul Județean Timiș pune la bataie 1 milion de lei pentru anul 2021.

- Cele mai mari banci din Africa, America, Asia-Pacific și Europa au fost evaluate pentru a identifica cele mai bune practici și tendințe in gestionarea riscului schimbarilor climatice și a problemelor sociale și de guvernanța pe care le presupune Bancile au inregistrat progrese in toate categoriile de…

- O specie de cafea nemaiintalnita in salbaticie de decenii a fost redescoperita in padurile tropicale din Sierra Leone. Aceasta descoperire ar putea contribui, potrivit oamenilor de stiinta, la asigurarea viitorului pentru aceasta marfa valoroasa, amenintata de schimbarile climatice, potrivit Reuters.…

- Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza Covid-19, potrivit noilor date inregistrate de Universitatea Johns Hopkins (JHU). Totodata, numarul contagierilor inregistrate la nivel global a ajuns la peste 140 de milioane, potrivit EFE, citata de Agerpres. Cifrele publicate sambata…

