Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de mineri de la exploatarile de carbune Lupeni, Vulcan si Livezeni au protestat vineri dimineata in fata sediului administrativ al Minei Lupeni, nemultumiti ca plata drepturilor banesti pe luna ianuarie este intarziata, solicitand interventia ministrului Energiei, Victor Popescu, in deblocarea…

- Peste 200 de mineri de la exploatarile de carbune Lupeni, Vulcan si Livezeni au protestat vineri dimineata in fata sediului administrativ al Minei Lupeni, nemultumiti ca plata drepturilor banesti pe luna ianuarie este intarziata, ei solicitand interventia ministrului Energiei,

- Aproximativ 70 de mineri de la Vulcan au refuzat sa intre in mina si au pornit pe jos spre Lupeni, pentru a-i sustine pe ortacii care s-au blocat in subteran si cer plata restantelor salariale si a altor drepturi. O delegatie a minerilor se va intalni cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cursul…

- Zeci de persoane s-au adunat, joi, 18 februarie, in fata Palatului Cultural ”Minerul” din Lupeni și apoi au plecat in coloana cu mașinile prin oraș pentru a-si arata solidaritatea cu cei 120 de mineri blocati in subteranul minei Lupeni de peste 48 de ore in semn de protest pentru neplata salariilor…

- Peste 100 de mineri de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, au refuzat sa iasa din subteran miercuri dupa-amiaza, la finalul programului de lucru. Ei sunt nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere.

- Liderul organizatiei judetene PSD Constanta, senatorul Felix Stroe, fost ministru, sustine ca Guvernul Citu nu va rezista nici macar pana la sfarsitul anului 2021 și nu exclude varianta dizolvarii Parlamentului. Bucureștiul NU este pregatit pentru gerul siberian? Ce spune ministrul Energiei "Nu…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale Vulcan, cu sprijinul ofiterilor Serviciului Investigatii Criminale Hunedoara, au reusit identificarea unui tanar de 26 de ani, din municipiul Hunedoara, cu privire la care au stabilit ca, in data de 09.01.2021, prin lipirea unui dispozitiv pe fanta de eliberare…

- Locatarii unui bloc din Vulcan (județul Hunedoara) au gasit in scara de acces in cladire un barbat in stare grava, dupa ce a fost victima unor agresiuni, a transmis adevarul.ro. Incidentul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, cand victima in varsta de 65 de ani mergea in vizita la rude, iar in momentul…