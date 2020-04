Hunedoara: Patru persoane implicate în incidentele cu poliţiştii, într-un cartier din municipiul Hunedoara, au fost reţinute Patru persoane, ce au fost implicate in violentele de strada din municipiul Hunedoara, in urma carora asupra echipajelor de politie s-a aruncat cu pietre si obiecte contondente, au fost retinute, duminica, de politisti si vor fi prezentate instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice.



"Patru dintre barbatii condusi ieri (sambata n.red.) la sediul Politiei Municipiului Hunedoara au fost retinuti preventiv. Acestia urmeaza a fi prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva, sub aspectul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

