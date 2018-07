Hunedoara: O stradă din Petroşani şi mai multe subsoluri, inundate din cauza ploilor abundente O strada din municipiul Petrosani si mai multe subsoluri de bloc din aceeasi localitate si din orasul Petrila au fost inundate sambata dupa-amiaza din cauza ploilor abundente care au cazut in zona, pompierii militari intervenind la fata locului pentru inlaturarea efectelor precipitatiilor.



"Pompierii militari au intervenit in municipiul Petrosani pentru evacuarea apei din doua subsoluri de bloc, sase curti si un beci. Totodata, strada Aviatorilor din municipiul Petrosani a fost inundata pe o suprafata de aproximativ 900 metri, din cauza refularii sistemului de canalizare", a informat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

