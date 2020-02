Stiri pe aceeasi tema

- Gaurile din conducta de alimentare cu apa a orașului Hațeg, județul Hunedoara, au fost astupate cu bucați de lemne. Revoltat dupa ce a vazut aceasta „reparație”, un localnic a fotografiat acel tronson si a postat imaginile pe Facebook. „Apa Prod…..firma de stat. Rezultatele sunt astea și nu e abureala.…

- Fostul director sportiv de la Dinamo și CFR Cluj, in prezent președinte la CSM Reșița, Cristi Bobar, a fost implica, marți, intr-un accident de circulație, in județul Hunedoara.Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea Hațeg, pe DN 68, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit…

- 383.237 de persoane cu drept de vot sunt inscrise pe listele electorale permanente din județul Hunedoara. Pana la ora 19:00 și-au exprimat dreptul de vot un numar de 165.606 de persoane pe listele electorale permanente. Alte 18.035 de persoane au votat pe listele suplimentare. Urna mobila a fost…

- Gent. Un roman care locuiește in Belgia și-a redenumit mașina drept “ambulanța gri” și spune, potrivit Mediafax, ca-i “rapește” pe șoferii de TIR de prin parcarile din jurul Gentului pentru a-i duce sa voteze in cea mai apropiata secție de votare. Sambata, nu mai puțin…