Municipiile Brad si Petrosani, precum si orasul Simeria vor intra, cel mai probabil, de marti, in carantina pentru o perioada de 14 zile, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 in cele trei localitati a depasit valoarea de 6 la mia de locuitori, decizia fiind votata luni de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara.



Potrivit prefectului judetului Hunedoara, Calin Petru Marian, CJSU a stabilit ca masura de carantinare sa intre in vigoare de marti dimineata, de la ora 8,00, autoritatile locale fiind instiintate despre acest lucru.



"Cele trei orase vor…