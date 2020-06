Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, vineri, ca Guvernul va sprijini atat populatia, cat si comunitatile locale care au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice din acest an, potrivit Agerpres.

- Drumul National DN 66A este blocat si mai multe gospodarii sunt afectate de inundatii in partea de vest a Vaii Jiului, dupa ce apele raului Jiul de Vest au iesit din matca, vineri dimineata, si s-au revarsat in zona Valea de Brazi-Uricani, a informat Prefectura Hunedoara."La ora 6,30, populatia…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi un proiect de hotarare pentru acordarea de ajutoare de urgența familiilor și persoanelor singure afectate de inundații, a transmis secretarul de stat in Ministerul Muncii, Alin Ignat. Sumele acordate vor fi cuprinse intre 500 și 5.000 de lei, in funcție de pierderile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a efectuat, vineri, o vizita in zonele afectate de inundații din judetele Caras-Severin si Timis, poposind și la Lugoj, unde nivelul apei raului Timiș a depasit cu 13 centimetri nivelul maxim istoric inregistrat in anul 2005. Ministrul Marcel Vela…

- Ploile torențiale care au cazut in ultimele ore au facut ravagii in mai multe județe din țara, iar aproape 30 de oameni au fost evacuați din calea puhoaielor. Iar hidrologii nu au vești bune, intrucat unele județe se afla in continuare sub avertizare de tip cod roșu de inundații.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a cerut, joi, in cadrul unei videoconferinte cu prefectii, mobilizare maxima in judetele pentru care hidrologii au emis avertizari de cod portocaliu si cod rosu.Conform unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Interne, Vela a convocat o sedinta…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologica de tip cod roșu de inundații, valabila pana vineri dimineața pe rauri din patru județe. The post Județul Timiș, cod roșu de inundații. Harta cu zonele care risca sa fie afectate de viituri appeared first…

- O avertizare de Cod portocaliu de inundații, pe rauri din 21 de judete, este valabila pana marti dupa-amiaza, a anunțat, luni, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).