Hunedoara: Minerii de la Paroşeni şi Uricani evaluaţi medical; patru persoane au fost trimise la spital Patru mineri de la Paroseni, dintre cei care protesteaza in subteran de patru zile, au fost trimisi joi dupa-amiaza la spital, in urma unui control medical ce a fost efectuat oamenilor in sala de apel a minei pentru a se cunoaste starea lor de sanatate. "Minerii care protesteaza in subteran au fost de acord sa vina in sala de apel pentru un control al tensiunii arteriale si al glicemiei. Patru dintre ei au fost depistati cu tensiunea marita si au fost trimisi la spital. Ceilalti mineri au decis sa continue protestul", a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului "Huila", Laszlo Domokos.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

