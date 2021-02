Aproximativ 80 de mineri de la exploatarea de carbune Lupeni au continuat, sambata dimineata, protestul declansat in subteran, in urma cu trei zile, din cauza ca nu si-au primit salariile la timp. Mai multi mineri de la exploatarea de huila Vulcan au venit la sediul Minei Lupeni, unde au ramas in sala de apel, in spirit de solidaritate. "Protestul continua. In subteran mai sunt aproximativ 80 de oameni. Solidari cu ei sunt cativa mineri de la Vulcan, dar o parte si-au predat lampile si totul. Au venit din spirit de solidaritate cu ei. Cei de la Vulcan sunt la suprafata, in sala de apel", a declarat,…