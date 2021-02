Hunedoara: Minerii care au protestat în subteranul Minei Lupeni au ieşit la suprafaţă Minerii care au protestat in subteranul exploatarii de carbune Lupeni au iesit luni seara la suprafata, la capatul a sase zile petrecute in mina, dupa ce au primit asigurari ca angajatii Complexului Energetic Hunedoara (CEH) isi vor primi drepturile banesti la timp.



La portile de intrare de la Mina Sud Lupeni, protestatarii, vadit obositi de momentele prin care au trecut, au fost asteptati de familii si locuitori ai orasului Lupeni.



Unul dintre mineri, aflat alaturi de sotie, a dezvaluit faptul ca a ramas in subteran chiar in ultima sa zi de lucru, el depunandu-si dosarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

