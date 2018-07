Locuitorii municipiului Petrosani nu vor avea caldura in apartamente in iarna care vine, din cauza datoriilor de 61,78 milioane de lei pe care compania locala de termoficare le inregistreaza fata de termocentrala Paroseni si a gradului scazut de incasare a facturilor din sezonul rece trecut, cand din energia facturata s-a achitat doar 56,73%, a informat marti Complexul Energetic Hunedoara (CEH).



In cadrul unei intalniri care a avut loc in urma cu cateva zile la Petrosani, pe tema asigurarii energiei termice la iarna, administratorul judiciar al SC Termoficare SA Petrosani a comunicat…