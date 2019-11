Stiri pe aceeasi tema

- Minerii de la Paroseni si Uricani sunt in a saptea zi de proteste Mineri. Arhiva Foto: Ilie Pintea. Minerii de la Paroseni si Uricani sunt în a saptea zi de proteste, iar cei blocati în subteran spun ca nu vor ceda pâna nu le vor fi rezolvate revendicarile. O posibila rezolvare…

- O delegatie formata din reprezentanti ai minerilor care protesteaza duminica, pentru a saptea zi consecutiv, in subteranul exploatarilor Paroseni si Uricani, din Valea Jiului, este asteptata luni dimineata la Palatul Victoria, iar apoi la sediul Ministerului Energiei, in incercarea de a gasi o solutie…

- Zece mineri dintre cei care s-au autoblocat, de luni, 28 octombrie, in subteranul minelor Paroseni si Uricani, au avut nevoie de ingrijiri medicale la spitalul din Vulcan, de la debutul protestului, cele mai multe cazuri fiind semnalate in ultimele 24 de ore, a declarat, vineri, pentru Agerpres,…

- Protestul celor aproape 100 de mineri de la exploatarile Paroseni si Uricani a continuat pe parcursul zilei de miercuri, oamenii fiind decisi sa ramana si peste noapte in subteranul celor doua mine, in asteptarea unui raspuns in ceea ce priveste emiterea unui act normativ, similar Ordonantei 36, prin…

- Minerii de la Paroseni si Uricani continua, miercuri, protestul declansat in urma cu trei zile la cele doua exploatari si au cerut interventia premierului demis Viorica Dancila in solutionarea revendicarilor pe care le au. Aproape o suta de oameni si-au petrecut noaptea de marti spre miercuri…

- Peste 100 de mineri de la exploatarile de carbune Paroseni si Uricani, din Valea Jiului, continua sa protesteze in subteranul celor doua mine, marti, pentru a doua zi consecutiv, nemultumiti de faptul ca nu exista solutii compensatorii pentru angajatii care vor fi disponibilizati la inceputul anului…

- Senatorul PNL Carmen HARAU reacționeaza extrem de dur in privința nepasarii de care a dat și continua sa dea dovada PSD fața de soarta a mii de familii din Valea Jiului și susține ca minerii au contat pentru PSD doar in vremurile in care ei au reprezentat un numar mare de voturi ce putea fi inșelate…

- Minerii de la exploatarile de carbune Paroseni si Uricani, din Valea Jiului, au declansat, luni, un protest spontan si aproape o suta dintre s-au autoblocat in subteran, amenintand ca vor intra in greva foamei. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca nu stiu ce se va intampla cu ei de la…